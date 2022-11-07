В Калуге водитель «Хендая» сбил 20-летнюю девушку
Как мы уже рассказывали, утром 7 ноября на перекрестке улиц Горького и Тульской в Калуге сбили пешехода. Позже в понедельник стали известны подробности.
По предварительным данным ГИБДД, в 8:30 водитель «Хендая» двигался со стороны улицы Жукова и сбил 20-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора.
Пострадавшая калужанка попала в больницу.
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