В Калужской области 52-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Около 22:00 в воскресенье, 6 ноября, в деревне Камельгино Дзержинского района сгорел частный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь полностью уничтожил здание на улице Бутырка.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 52-летнего мужчины.

По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печки.

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