В Калужской области ищут 73-летнего жителя Подмосковья

В Московской области пропал 73-летний Валерий Антонов. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пропавший человек живет в СНТ Росинка деревни Степановское Красногорского района.

Последний раз мужчину видели 4 ноября.

По информации волонтеров, он может находиться в Калужской области. Валерий Антонов нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Опубликованы приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые.

Был одет: темная куртка, синий свитер в белую полоску, черные штаны, коричневые ботинки, темные перчатки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните инфоргам: Екатерине Кетти 89203769871, Людмиле Красиковой 89175396263 или по телефонам 112 или 88007005452.

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