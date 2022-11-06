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В Калужской области ищут 73-летнего жителя Подмосковья

Ирина Будникова , фото: ЛизаАлерт
Опубликовано: 06.11.2022 18:00 0 272
В Калужской области ищут 73-летнего жителя Подмосковья

В Московской области пропал 73-летний Валерий Антонов. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пропавший человек живет в СНТ Росинка деревни Степановское Красногорского района.

Последний раз мужчину видели 4 ноября.

По информации волонтеров, он может находиться в Калужской области. Валерий Антонов нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Опубликованы приметы:

  • Рост: 165 см.
  • Телосложение: xудощавое.
  • Цвет глаз: голубые.
  • Волосы: седые.
  • Был одет: темная куртка, синий свитер в белую полоску, черные штаны, коричневые ботинки, темные перчатки. 

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните инфоргам: Екатерине Кетти 89203769871, Людмиле Красиковой 89175396263 или по телефонам 112 или 88007005452.

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Ирина Будникова , фото: ЛизаАлерт
Опубликовано: 06.11.2022 18:00 0 272
Тэги: лиза алерт пропал человек поиски
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