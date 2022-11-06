Мужчина нашел на улице в Калуге портмоне и стал подозреваемым в краже денег

В Калуге полиция подозревает местного жителя в краже денежных средств из найденного портмоне. О возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» в воскресенье, 6 ноября, сообщили в управлении МВД России по Калужской области.

По данным следствия, 38-летний калужанин нашел на дорог чужой кошелек. В портмоне были 26 тысяч рублей и документы владельца имущества. Мужчина позвонил хозяину вещей, но вернул только документы. Денежные средства он оставил себе, а потерпевшему сказал, что их не было.

Владелец кошелька обратился в полицию. Оперативники пообщались с подозреваемым и он сознался, что взял деньги себе.

В настоящее время идет расследование.

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