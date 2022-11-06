Два артиллерийских снаряда обезвредили в Калужской области

В Калужской области обнаружили два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Один 76 мм артиллерийский снаряд находился на расстоянии полкилометра от деревни Башутино Бабынинского района. Второй точно такой же боеприпас нашли на улице Татарская в селе Брынь Думиничского района.

Все взрывоопасные предметы полностью уничтожены.

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