В Калужской области человек пострадал в перевернувшемся «Рено»

Около 16:40 в четверг, 3 ноября, на дороге Калуга – Вязьма в Бабынинском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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