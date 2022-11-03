В Калужской области женщина и пятилетняя девочка пострадали в перевернувшемся «Хендае»
Как мы уже рассказывали, около 11:30 в среду, 2 ноября, на дороге между Козельском и Кудринской перевернулся автомобиль «Хендай Солярис». Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 34-летняя женщина не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.
Различные травмы получила сама водитель и ехавшая с ней пятилетняя девочка. Они доставлены в больницу.
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