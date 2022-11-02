В Калужской области несколько человек пострадали в перевернувшемся «Хендае»

Около 11:20 в среду, 2 ноября, на дороге Козельск – Кудринская перевернулся автомобиль «Хендай Солярис». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

По данным спасателей, пострадали несколько человек.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

Опубликованы фото с места ДТП.

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