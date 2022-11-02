В Калуге водитель «Опеля» сбил 44-летнего мужчину на улице Никитина

Как мы уже рассказывали, около 13:00 во вторник, 1 ноября, на улице Никитина в Калуге сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Опеля Астра» на перекрестке улиц Никитина и Горького двигался со стороны улицы Войкова и сбил 44-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.

С различными травмами пешеход попал в травматологию областной больницы в Анненках.

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