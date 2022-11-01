В Калужской области 17-летнего мотоциклиста осудили за пьяное ДТП

В Юхновском районе суд признал 17-летнего юношу виновным в ДТП, в результате которого другой человек получил тяжелые травмы. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Виновник ехал за рулем мотоцикла в пьяном виде.

Суд приговорил юношу к трем годам лишения свободы условно. За руль ему запрещено садиться в течение двух с половиной лет.

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