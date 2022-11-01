В Калужской области 60-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

Около 13:50 в понедельник, 31 октября, на улице Пискарева в поселке Бетлица Куйбышевского района загорелся частный жилой дом, разделенный на две квартиры. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь уничтожил все сгораемые конструкции одной из квартир. Вторая часть также повреждена.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 60-летней женщины.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

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