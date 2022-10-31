В Калужской области чиновники подали жалобу, чтобы не платить компенсацию ребенку
Летом нынешнего года районный суд обязал администрацию поселка Товарково выплатить 50 тысяч рублей ребенку, которого укусила бездомная собака. Но чиновники подали апелляционную жалобу. В понедельник, 31 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Однако суд в Калуге оставил решение без изменений.
- Прокурором в суде апелляционной инстанции опровергнуты доводы жалобы и высказана мотивированная позиция о законности решения суда первой инстанции, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.
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