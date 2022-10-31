Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
Мобилизация История Калуги Статьи

В Калужской области чиновники подали жалобу, чтобы не платить компенсацию ребенку

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.10.2022 12:57 2 1216
В Калужской области чиновники подали жалобу, чтобы не платить компенсацию ребенку

Летом нынешнего года районный суд обязал администрацию поселка Товарково выплатить 50 тысяч рублей ребенку, которого укусила бездомная собака. Но чиновники подали апелляционную жалобу. В понедельник, 31 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Однако суд в Калуге оставил решение без изменений.

- Прокурором в суде апелляционной инстанции опровергнуты доводы жалобы и высказана мотивированная позиция о законности решения суда первой инстанции, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.10.2022 12:57 2 1216
Тэги: общество животные
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Причины доверить регистрацию товарного знака посредникам
Кредитная карта для автовладельцев
«О!Эскимо»: Аргишти Эвоян придумал новый подход к продаже мороженого

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev[email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru