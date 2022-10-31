В Калужской области 66-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Ниссане»

На дороге Медынь – Гусево 28 октября перевернулся автомобиль «Ниссан». Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Ниссана Альмера» не справился с управлением и съехал в кювет.

Автомобилиста доставили с травмами в областную больницу в Калуге. Врачи оказали пенсионеру помощь и отпустили домой.

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