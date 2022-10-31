В пяти районах Калужской области отключилось электричество из-за сильного ветра
В воскресенье, 30 октября, из-за сильного ветра в Калужской области произошли отключения электричества в пяти районах. Об этом сообщил на совещании правительства министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
Проблемы возникли в Медынском, Тарусском, Юхновском, Боровском и Малоярославецком районах.
На утро понедельника свет не вернули только некоторым жителям Боровского района.
Губернатор Владислав Шапша попросил калужан не игнорировать предупреждения МЧС. Напомним, сильный ветер прогнозируют и в понедельник.
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