В пяти районах Калужской области отключилось электричество из-за сильного ветра

В воскресенье, 30 октября, из-за сильного ветра в Калужской области произошли отключения электричества в пяти районах. Об этом сообщил на совещании правительства министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Проблемы возникли в Медынском, Тарусском, Юхновском, Боровском и Малоярославецком районах.

На утро понедельника свет не вернули только некоторым жителям Боровского района.

Губернатор Владислав Шапша попросил калужан не игнорировать предупреждения МЧС. Напомним, сильный ветер прогнозируют и в понедельник.

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