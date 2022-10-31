В Калужской области трехлетняя девочка пострадала в столкновении «Шкоды» и «Лады»

Около 17:30 в воскресенье, 30 октября, на трассе А130 в Медынском районе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около деревни Радюкино 53-летний мужчина за рулем «Шкоды Кодиак» двигался в сторону Москвы, не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Ладу Ларгус».

Различные травмы получила трехлетняя девочка, находившаяся в «Ладе». Госпитализация ей не понадобилась.

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