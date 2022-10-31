В Калуге пропал 31-летний мужчина с электросамокатом
В Калуге пропал 31-летний Дмитрий Сурков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Последний раз его видели 13 октября.
По информации волонтеров, Дмитрий уехал на электросамокате.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
- Рост – 160 см,
- Темно-русые волосы,
- Зеленые глаза.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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