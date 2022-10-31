В Калуге пропал 31-летний мужчина с электросамокатом

В Калуге пропал 31-летний Дмитрий Сурков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз его видели 13 октября.

По информации волонтеров, Дмитрий уехал на электросамокате.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост – 160 см,

Темно-русые волосы,

Зеленые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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