В Калуге движение на двух улицах затруднено из-за ДТП

Около 13:00 в пятницу, 28 октября, на перекрестке улиц Луначарского и Никитина в Калуге произошло ДТП.

Как сообщили нам очевидцы, столкнулись легковые автомобили «Фольксваген» и «БМВ». Одна из машин выехала на тротуар.

Движение затруднено на улице Луначарского в сторону улицы Салтыкова-Щедрина и на улице Никитина со стороны Николо-Козинской.

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