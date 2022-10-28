В Калуге погиб 39-летний строитель

Днем в четверг, 27 октября, на улице Звездной в Калуге погиб 39-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета

- По предварительным данным, местный житель выполнял работы по ремонту кровли в многоэтажном доме, - рассказали в СК. - При спуске строительных инструментов на самодельном веревочном механизме вниз, погибший потерял равновесие и упал.

Следствие проводит проверку.

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