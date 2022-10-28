В Калужской области два человека пострадали во внедорожнике, который врезался в дерево

Днем в четверг, 27 октября, в Дзержинском районе вылетел в кювет и врезался в дерево внедорожник «Тагаз Tager». Подробности о происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 46-летний водитель «Тагаза» на дороге между деревней Кожухово и поселком Товарково не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а потом в кювет.

В областную больницу в Калуге попали водитель автомобиля и его 50-летний пассажир.

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