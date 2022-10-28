Калужских соседей напугали ночные звуки взрывов

В соседнем с Калужской областью Брянске вторые сутки обсуждают звуки взрывов, которые были слышны в городе в ночь на 27 октября.

Этот инцидент обсуждают во всех местных сообществах в социальных сетях, но власти официально никаких комментариев пока не давали.

По предварительной информации, все очень похоже на то, что жители Калуги слышали 4 октября. Тогда, напомним, над областью пролетали сверхзвуковые самолеты. Это и стало причиной переполоха.

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