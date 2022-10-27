В Калужской области пожилой мужчина с собакой пропал в лесу

В четверг, 27 октября, в деревне Леоново Износковского района пропал 78-летний Константин Киберчия.

Мужчина ушел в лес вместе с собакой и не вернулся.

Волонтеры начали поиски.

Опубликованы фото и приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые.

Был одет: камуфлированный костюм, светло-зеленые сапоги, камуфлированная шапка с темно-зеленым отворотом.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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