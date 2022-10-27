В Калужской области пожилой мужчина с собакой пропал в лесу
В четверг, 27 октября, в деревне Леоново Износковского района пропал 78-летний Константин Киберчия.
Мужчина ушел в лес вместе с собакой и не вернулся.
Волонтеры начали поиски.
Опубликованы фото и приметы:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: седые.
- Был одет: камуфлированный костюм, светло-зеленые сапоги, камуфлированная шапка с темно-зеленым отворотом.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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