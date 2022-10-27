В Калужской области несколько человек пострадало в «Джипе», который врезался в дерево

Около 12:30 в четверг, 27 октября, в Дзержинском районе вылетел в кювет и врезался в дерево автомобиль «Джип». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла на дороге между поселком Товарково и деревней Рудня.

МЧС сообщило о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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