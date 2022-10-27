В центре Калуги столкнулись «Жигули» и «Мерседес»

Около 8 утра в четверг, 27 октября, на перекрестке улиц Театральной и Достоевского в Калуге произошло ДТП.

По предварительной информации, двигавшийся по улице Театральной со стороны улицы Дзержинского водитель «Жигулей» не соблюдал дистанцию и при повороте налево врезался в попутный «Мерседес».

Движение на перекрестке затруднено.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.