В Калужской области перевернулся мотоциклист

Около 15:30 во вторник, 25 октября, на дороге между Хвастовичами и трассой М3 «Украина» в ДТП попал мотоциклист. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 54-летний мужчина ехал на «Ирбисе» с превышением скорости, вылетел с дороги и перевернулся.

С различными травмами пострадавший попал в районную больницу.

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