В Калужской области водитель «Нивы Шевроле» врезался в дерево

Около 20:40 в понедельник, 24 октября, на дороге между селом Брынь и деревней Семичастное в Думиничском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Нивы Шевроле» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Сам автомобилист попал в больницу.

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