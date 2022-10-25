В Калуге водитель «Ниссана» сбил 23-летнюю девушку

Как мы уже рассказывали, вечером 24 октября на улице Пухова в Калуге сбили пешехода. Подробности во вторник рассказали в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель «Ниссана Альмера» ехал по Пухова со стороны переулка Труда и сбил 23-летнюю девушку. Пешеход пересекала проезжую часть дорогу по нерегулируемому переходу на перекрестке с улицей Чичерина.

Пострадавшую калужанку отвезли в БСМП. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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