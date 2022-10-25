В Калужской области водитель «Лады» сбил велосипедиста

Около 14:00 в понедельник, 24 октября, на улице Ломоносова в городе Сосенский Козельского района в ДТП пострадал 76-летний велосипедист. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 60-летняя женщина за рулем «Лады» у дома №32 поворачивала налево, не уступила дорогу велосипедисту и сбила пожилого мужчину.

Пенсионер получил различные травмы.

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