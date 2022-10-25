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В Калуге полиция ищет очевидцев семи ДТП

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.10.2022 10:25 2 332
В Калуге полиция ищет очевидцев семи ДТП

Во вторник, 25 октября, ГИБДД Калуги объявила о поиске очевидцев семи летних аварий.

17 июля в 21:05 у дома №6 на Сиреневом бульваре столкнулись «Ситроен Берлинго» и «Нива». После этого водитель «Нивы» скрылся.

У дома №29 на улице Тельмана 28 июля в период с 13:00 до 14:00 водитель сбил пешехода и скрылся.

На улице Зерновой 6 августа примерно в 17:15 водитель белого минивэна врезался в «Фольксваген Тигуан» и скрылся.

Около 7:30 утра 20 августа у дома №59 по улице Льва Толстого пассажирка упала внутри автобуса. Пострадавшая не запомнила, что это был за транспорт.

28 августа в 20:00 водитель сбил пешехода и скрылся у дома №2 на улице Фомушина.

Также пешехода сбили 23 сентября в 19:55 в районе дома №34 по улице Рылеева. Черный «Мерседес» уехал с места происшествия.

По этим авариям любую информацию можно сообщить по телефонам полиции: 547-534 или 547-888.

Кроме того разыскиваются очевидцы аварии на дамбе Яченского водохранилища, когда водитель «Киа» насмерть сбил пешехода. По этому ДТП можно звонить на номер 501-634.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.10.2022 10:25 2 332
Тэги: происшествие дтп
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