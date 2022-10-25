В Калуге водитель «Ниссана» сбил пешехода на улице Пухова

Около 20:20 в понедельник, 24 октября, на улице Пухова в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Ниссана» ехал по Пухова со стороны переулка Труда и на перекрестке с улицей Чичерина сбил человека на нерегулируемом переходе.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

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