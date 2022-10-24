В Калуге больше месяца ищут 35-летнего мужчину
В Калуге с 14 сентября нет информации о пропавшем 35-летнем Алексее Пронине. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
По информации волонтеров, мужчина может находиться в другом городе.
Волонтеры опубликовали также фото и приметы.
- Рост – 185 см,
- Худощавый,
- Темно-русые волосы,
- Карие глаза,
- Темно-серая куртка,
- Черные брюки,
- Черная бейсболка.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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