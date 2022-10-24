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В Калуге больше месяца ищут 35-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.10.2022 16:10 0 735
В Калуге больше месяца ищут 35-летнего мужчину

В Калуге с 14 сентября нет информации о пропавшем 35-летнем Алексее Пронине. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, мужчина может находиться в другом городе.

Волонтеры опубликовали также фото и приметы.

  • Рост – 185 см,
  • Худощавый,
  • Темно-русые волосы,
  • Карие глаза,
  • Темно-серая куртка,
  • Черные брюки,
  • Черная бейсболка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.10.2022 16:10 0 735
Тэги: происшествие лиза алерт
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