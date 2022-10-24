В Калуге водитель «Лексуса» сбил 39-летнего мужчину

Около 17:20 в воскресенье, 23 октября, на перекрестке Грабцевского шоссе и улице Моторной в Калуге сбили пешехода. Об этом рассказали в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 54-летний водитель «Лексуса» ехал со стороны Зерновой, поворачивал налево на Моторную и сбил 39-летнего пешехода.

Пострадавшего доставили в областную больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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