В Калуге четыре человека пострадали в столкновении «Шевроле» и «УАЗа Патриота» на улице Луначарского

Вечером 23 октября на перекрестке улиц Тульской и Луначарского в Калуге столкнулись «УАЗ Патриот» и «Шевроле Ланос». В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 70-летний водитель «Патриота» ехал по Луначарского, поворачивал налево на Тульскую и не пропустил встречный «Шевроле».

Травмы получили четыре человека из «Шевроле»: 19-летний водитель, 20-летний пассажир и две пассажирки 15 и 17 лет. Одна из девушек госпитализирована.

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