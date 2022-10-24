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В Калужской области один человек погиб и двое пострадали в столкновении двух «Лад»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.10.2022 14:28 0 331
В Калужской области один человек погиб и двое пострадали в столкновении двух «Лад»

Как мы уже рассказывали, вечером 21 октября на дороге между Козельском и Сухиничами столкнулись два автомобиля «Лада Гранта». Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Лады» ехал со стороны Козельска, не учел боковой интервал и столкнулся с трактором. После этого легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другой «Грантой».

Погиб 68-летний пассажир одной из легковушек. Травмы получили 36-летний мужчина и 64-летняя женщина.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.10.2022 14:28 0 331
Тэги: происшествие дтп гибдд
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