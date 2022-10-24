В Калуге 40-летний мужчина попал в реанимацию после ДТП на Правом берегу

Ночью в воскресенье, 23 октября, на улице Заречной в Калуге легковой автомобиль «Киа» врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель двигался в сторону улицы Генерала Попова и в районе дома №127 не справился с управлением.

Водителя «Киа» доставили в реанимацию областной больницы в Анненках.

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