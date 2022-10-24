В Калужской области разлагающийся труп нашли в запертой квартире

В одном из домов в Людиново в квартире нашли разлагающееся тело 50-летнего мужчины. Дверь была заперта изнутри, сообщили 23 октября в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина злоупотреблял спиртным.

Из квартиры никаких вещей не пропало.

Сейчас следователи устанавливают, что стало причиной смерти и когда она произошла. Ведется проверка.

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