В Калуге стала известна судьба собачки, которую женщина избила бутылкой коньяка

Вечером в субботу, 22 октября, калужанка София Гузова, хозяйка той самой собачки Мишель, которую летом избили бутылкой коньяка, рассказала о состоянии животного.

- В настоящее время все хорошо, - сообщила девушка. - Мишель в порядке и полностью здорова. Что касается следствия, то оно продолжается, уголовное дело по статье 245 заведено. Ещё раз всем большое спасибо.

Напомним, конфликт произошел 1 августа в одном из сетевых магазинов Калуги. По предварительным данным, хозяйка собачки поссорилась с другой посетительницей супермаркета, и та ударила животное бутылкой коньяка. Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

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