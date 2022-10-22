В Калужской области найден погибшим пропавший 50-летний мужчина

Вечером в пятницу, 21 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о завершении поисков 50-летнего мужчины, который исчез 11 октября в Людиново.

Обнаружено тело пропавшего.

Найден. Погиб, - говорится в сообщении волонтеров. - Искренние соболезнования родным и близким.

Что именно произошло с мужчиной, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что он может находиться в другом городе.

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