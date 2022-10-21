В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении двух «Лад»

Около 20:00 в пятницу, 21 октября, в Сухиничском районе столкнулись два автомобиля «Лада Гранта». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на дороге между Козельском и Сухиничами.

По предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.