В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении двух «Лад»
Около 20:00 в пятницу, 21 октября, в Сухиничском районе столкнулись два автомобиля «Лада Гранта». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Авария произошла на дороге между Козельском и Сухиничами.
По предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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