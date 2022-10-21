В Калужской области человек пострадал в перевернувшемся «Фольксвагене»

Около 13:00 в пятницу, 21 октября, в Думиничском районе перевернулся автомобиль «Фольксваген Поло». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на 276 километре трассы М3 «Украина» - недалеко от деревни Хотисино.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и съехал с дороги.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

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