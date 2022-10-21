В Калуге кондуктор автобуса отсудил 150 тысяч рублей за травму на рабочем месте

В Калуге пенсионер, работавший кондуктором в автобусе, отсудил у перевозчика 150 тысяч рублей за производственную травму. В пятницу, 21 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

В январе нынешнего года мужчина упал в салоне автобуса и повредил глаз.

Калужанину понадобилось длительное лечение.

Компенсацию морального вреда ему удалось получить после обращения в суд.

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