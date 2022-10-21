В Калуге ночью сгорела квартира на улице Набережной

В ночь на пятницу, 21 октября, на улице Набережной в Калуге произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пожар начался на кухне квартиры в одном из домов.

Огонь уничтожил плиту и вещи в комнате. Обгорели стены, потолок. На место происшествия выезжали 20 спасателей.

По данным спасателей, никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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