В Калужской области две женщины пропали в лесу

В четверг, 20 октября, в Жиздринском районе ушли в лес и пропали 60-летняя Людмила Шамаева и 55-летняя Елена Яковлева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз женщин видели около 16:00.

Они пошли собирать грибы в районе сел Полюдово и Щигры. Это примерно в 20 километрах на восток от Жиздры.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавших:

Людмила Шамаева:

Рост: 164 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: карие

Волосы: чёрные, с проседью

Одета: черная безрукавка, черные спортивные брюки, белые резиновые сапоги.

Елена Яковлева:

Рост: 163 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: голубые

Волосы: русые

Одета: салатовая куртка, черные штаны.

Любую информацию об этих женщинах можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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