В Калужской области две женщины пропали в лесу
В четверг, 20 октября, в Жиздринском районе ушли в лес и пропали 60-летняя Людмила Шамаева и 55-летняя Елена Яковлева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз женщин видели около 16:00.
Они пошли собирать грибы в районе сел Полюдово и Щигры. Это примерно в 20 километрах на восток от Жиздры.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавших:
Людмила Шамаева:
- Рост: 164 см.
- Телосложение: полное
- Цвет глаз: карие
- Волосы: чёрные, с проседью
- Одета: черная безрукавка, черные спортивные брюки, белые резиновые сапоги.
Елена Яковлева:
- Рост: 163 см.
- Телосложение: полное
- Цвет глаз: голубые
- Волосы: русые
- Одета: салатовая куртка, черные штаны.
Любую информацию об этих женщинах можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.