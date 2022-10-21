Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
Мобилизация История Калуги Статьи

В Калужской области две женщины пропали в лесу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2022 07:02 0 2450
В Калужской области две женщины пропали в лесу

В четверг, 20 октября, в Жиздринском районе ушли в лес и пропали 60-летняя Людмила Шамаева и 55-летняя Елена Яковлева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз женщин видели около 16:00.

Они пошли собирать грибы в районе сел Полюдово и Щигры. Это примерно в 20 километрах на восток от Жиздры.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавших:

Людмила Шамаева:

  • Рост: 164 см.
  • Телосложение: полное
  • Цвет глаз: карие
  • Волосы: чёрные, с проседью
  • Одета: черная безрукавка, черные спортивные брюки, белые резиновые сапоги.

Елена Яковлева:

  • Рост: 163 см.
  • Телосложение: полное
  • Цвет глаз: голубые
  • Волосы: русые
  • Одета: салатовая куртка, черные штаны.

Любую информацию об этих женщинах можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.10.2022 07:02 0 2450
Тэги: происшествие лиза алерт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как купить телефон в рассрочку - все варианты кредитов
Особенности получения места на кладбищах в Санкт-Петербурге
ТОП 5 магазинов автозапчастей с доставкой

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru