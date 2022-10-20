Под Калугой фура съехала в кювет и потеряла груз

Около 15:30 в четверг, 20 октября, в селе Воскресенское Ферзиковского района съехал в кювет грузовой автомобиль DAF. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением.

Прицеп грузовика получил повреждения. Часть груза высыпалась на землю.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.

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