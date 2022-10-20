В Калужской области водитель «Фиата» сбил 46-летнюю женщину

Как мы уже рассказывали, днем 19 октября на площади Заводской в Кирове сбили пешехода. Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 47-летний мужчина за рулем фургона «Фиат» не учел скорость движения и погодные условия и сбил 46-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по переходу.

С различными травмами пострадавшая попала в местную больницу.

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