В Калуге машина скорой помощи столкнулась с «Ладой» на улице Кирова

Около 22:00 в среду, 19 октября, на перекрестке улиц Кирова и Московской в Калуге произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель скорой ехал по Московской со стороны улицы Дзержинского, на Кирова поворачивал налево и не пропустил встречную «Ладу».

Различные травмы получила 22-летняя пассажирка «Лады». Девушку доставили в областную больницу в Анненках. Позже врачи отпустили ее домой.

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