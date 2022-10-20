В Калужской области водитель «Фиата» сбил пешехода

Около 13:30 в среду, 19 октября, в Кирове сбили пешеход. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на Заводской площади водитель фургона «Фиат» сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

У пострадавшего зафиксированы различные травмы. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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