В Калужской области 34-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Ниве»

Как мы уже рассказывали, в Бабынинском районе вечером 18 октября перевернулся автомобиль «Нива». Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на дороге между Бабынино и Воротынском 34-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась.

Автомобилиста доставили в больницу с различными травмами.

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