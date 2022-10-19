В Калуге «Хендай» врезался в дерево

Около 12:20 во вторник, 18 октября, на улице Терепецкое Кольцо в Калуге произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 18-летний парень за рулем «Хендая Элантра» не справился с управлением и врезался в дерево в районе дома №15.

Различные травмы получил пассажир легковушки. Госпитализация ему не понадобилась.

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