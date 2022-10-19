В Калуге женщина и двухлетняя девочка пострадали в ДТП на улице Московской

Как мы уже рассказывали, на улице Московской в Калуге днем 18 октября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Подробности об этом происшествии в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 12:50 у дома №104 на Московской 33-летний водитель «Фольксваген Поло» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу «Шевроле Авео».

Различные травмы получили 30-летняя женщина, ехавшая за рулем «Шевроле», и находившаяся в ее машине двухлетняя девочка. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

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