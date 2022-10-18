В Калуге человек пострадал в съехавшем с дороги «Хендае»

Около 12:30 во вторник, 18 октября, на улице Терепецкое Кольцо в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Хендай» не справился с управлением. Машину занесло, и она съехала с дороги.

В результате происшествия пострадал один человек. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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